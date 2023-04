Hlad č. 1: Oči jedia

Poznáte to príslovie, že oči jedia? Tento typ hladu je obzvlášť nepríjemný. Vzniká vždy, keď vidíte jedlo. A ísť životom so zavretými očami bohužiaľ nie je riešenie. Mnoho ľudí zverejňuje úžasné recepty alebo obedy na Instagrame či Facebooku. A je len samozrejmé, že vám z toho zaškvŕka žalúdok, keď zrazu uvidíte tie vynikajúce špagety s krevetami. Alebo na ceste domov prejdete popri pekárni a vo vitrínach zbadáte tie výborné nadýchané veterníčky. Mňam! Je len logické, že sa vám pri tomto pohľade budú zbiehať slinky v ústach. Je totiž vedecky dokázané, že tok slín je stimulovaný! Čo s tým však môžete urobiť? Nepovoľte! Buďte vytrvalí. To nie je skutočný hlad, ale práve naopak! Vizuálny hlad vás zvádza k tomu, aby ste zjedli viac, ako potrebujete. Snažte sa preto odvrátiť pozornosť. Rýchlo preskrolujte na niečo iné, či sa pozrite na oblohu! Držíme palce.

Ovocné košíčky Zdroj: Shutterstock

Hlad č. 2: Čuchový

Nie sú to len vaše oči, ktoré vás ľahko zvedú z cesty. Pokiaľ ide o túžbu po jedle, aj váš nos je zlý radca. Kino vonia ako sladké pukance? Ach, musíte ich mať aj vy. Piekla vaša mama citrónový koláč? Už aj kúsok aj tri skončia na vašom tanieri. Návaly hladu vyvolané čuchovými vnemami využívajú aj supermarkety. Všimli ste si, že chlieb a rožky sa pečú priamo v mnohých pobočkách? Nielenže to pekne vonia, ale tiež vás to núti kupovať viac. Ale ani hlad vyvolaný týmto spôsobom nie je skutočným hladom. Tak teda tu platí to isté ako pri očiach, zostaňte silní. A najlepšie je aj nechodiť nakupovať, keď ste hladní. Veď to poznáte, vtedy ani neviete ako a zrazu vám veci do košíka akoby samé naskákali...