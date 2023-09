Chápeme a absolútne neodsudzujeme. Leto a slniečko nabijú energiou a pozitívnym pocitom na dlho. No keď sa počas blížiacich sa pochmúrnejších dní začnete trochu viac sústrediť na stav svojej pokožky, možno zistíte, že nekorešponduje s vašim vekom. Tobôž s predstavou toho, ako by ste chceli, aby vaša pokožka vyzerala.



Zároveň, všetka česť patrí tým z vás, ktorí svoju pokožku rozmaznávali aj počas slnečných dní a dopriali jej primeranú ochranu, dostatok hydratácie z vonka ale aj z vnútra a všetky živiny, ktoré nevyhnutne potrebuje na to, aby zostala zdravá a krásna.



Len vďaka dobrej a pravidelnej starostlivosti vo všetkých vrstvách pokožky môžu nerušene prebiehať procesy, ktoré ju udržiavajú v dobrej kondícii. Takých svedomitých a zodpovedných „majiteľov pokožky“ je však určite menej, ako tých z nás, ktorí sa oddali letu a pokožku až tak neriešili.

Zázraky na počkanie, nemožné za 10 dní?

Uznávame, možno trochu preháňame – no v prípade unikátnych Kúpeľov Smrdáky, ktoré sa špecializujú na zdravie pokožky nie sme ďaleko od pravdy. Medzi novinky, ktoré Kúpele Smrdáky ponúkajú patrí aj intenzívny 10-dňový pobyt, ktorý s doplnkovými víkendovými procedúrami prináša rovnaký efekt, ako úplný 28-dňový kúpeľný pobyt. Ten je v Smrdákoch známy tým, že vás zbaví príznakov kožných ochorení až na dlhých 6, v niektorých prípadoch aj 12 mesiacov. Keď nie ste ten typ, ktorý sa spolieha na krémy a zákroky, mali by ste zbystriť pozornosť. Páči sa vám prírodný neinvazívny prístup, ktorý je navyše relaxačný a bezbolestný?



Mali by ste preto siahnuť po možnosti, ktorú máme priamo tu u nás, na Slovensku. Kúpele Smrdáky sú tým miestom, kde môžete svojej pokožke prinavrátiť stratenú krásu, pružnosť, hydratáciu a v neposlednom rade aj zdravie. Či si zvolíte na „osvieženie“ len víkendový pobyt v jednej zo zrekonštruovaných izieb hotela Vietoris, alebo sa rozhodnete do hĺbky povenovať niektorému zo svojich kožných problémov, ste v slovenských liečebných kúpeľoch Smrdáky, ktoré sú súčasťou Ensana Health Spa hotels srdečne vítaní.

Rezervujte si kúpeľný pobyt Derma Lihgt či 10-dňový intenzívny pobyt v Kúpeľoch Smrdáky a vráťte pokožke stratenú vitalitu.



Po lete totiž pokožka potrebuje doplniť zásoby živín a obnoviť svoju schopnosť zdravo sa regenerovať oveľa viac, ako po ktoromkoľvek ročnom období. Na podrobnosti sme sa spýtali dermatologičky MUDr. Aleny Korenčíkovej, ktorá pracuje ako kúpeľná lekárka v Piešťany & Smrdáky Ensana Health Spa Hotels a stará sa o zdravie pokožky kúpeľných hostí. Ponúka pár osvedčených rád, ktoré vám zabezpečia zdravú, hydratovanú, pružnú a mladistvo vyzerajúcu pokožku aj po intenzívnej opaľovacej sezóne.

Čo môže každý z nás urobiť pre svoju pokožku po letnej sezóne?

Je vhodné používať výživné regeneračné prípravky (krémy, séra, pleťové masky), napríklad s obsahom vitamínu E a C, kyselinou hyalurónovou, arganovým alebo mandľovým olejom.

Raz ročne odporúčam aj preventívne dermatoskopické vyšetrenie znamienok dermatológom.



Aké prirodzené spôsoby na regeneráciu a ozdravenie pokožky by ste odporúčali?

Okrem už vyššie spomenutých prípravkov, ktoré môžeme použiť v domácom prostredí, je výborný ozdravný pobyt v kúpeľoch, ktoré sa špecializujú na kožné ochorenia. Aj keď kožné ochorenie nemáme, prírodná liečivá sírovodíková minerálna voda urýchli regeneráciu kože, zlepšuje prekrvenie, trofiku kože, pôsobí imunomodulačne a antimikrobiálne. Pri kožných ochoreniach zmenšuje aj pocit svrbenia a pri ochoreniach pohybového aparátu znižuje citlivosť na bolesť každého druhu až o 30-40 %. Efekt kúpeľnej liečby navyše pretrváva určitú dobu aj po jej skončení. Napríklad po štvortýždňovej komplexnej balneoterapii kožného ochorenia je väčšina pacientov bez príznakov ochorenia alebo len s minimálnymi príznakmi aj viac ako pol roka, samozrejme, v závislosti od ďalšieho režimu.

Zdravie pre telo aj pre dušu

Pobyt si môžete spestriť aj niektorým z kultúrnych podujatí, ktoré sa budú v Smrdákoch v jesenných mesiacoch konať. Divadlo Šáchor zo Zohora vystúpi 8. 10. s predstavením Kurníkšopa, 20. 10. sa môžu kúpeľní hostia tešiť na Medzibrodské kočovné divadlo o. z. a ich predstavenie Don Kychot a 17. 11. v Smrdákoch vystúpi divadlo Gbelík s predstavením Červené šatky. Slovenské liečebné kúpele budú 1. 12. hostiť aj vystúpenie Rita v podaní známych slovenských hercov Oľgy Belešovej, Romana Pomajba a Štefana Martinoviča.



Doprajte svojej pokožke zdravie a krásu, svojej hlave oddych a duši kultúrne pohladene, z ktorého sa budete tešiť minimálne do ďalšej slnečnej a kúpacej sezóny.