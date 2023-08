Vyskúšajte tento nápoj, ktorý nabudí látkovú premenu a spaľovanie tukov, brzdí chuť na sladké, podporuje trávenie a posilňuje imunitu. Príprava je pritom viac než jednoduchá.

Ako na to?

Zmiešame 100 ml vody so šťavou zo 4 citrónov, s 2 cm najemno nastrúhaného zázvoru, 1 PL ceyonskej škorice, 2 PL jablčného octu a 4 PL medu, kým nevznikne jednoliata zmes. Naplňte ju do uzatvárateľnej sklenej fľaše a skladujte v chladničke. Trikrát denne si doprajte za lyžičku tohto elixíru samostatne alebo zamiešanú do pohára s vodou.

Samozrejme okrem pitia tohto elixíru nezabúdajte na vyváženú stravu a dostatok pohybu. Bez toho sa ručička na váhe nepohne želaným smerom.