Móda prerušovaného pôstu sa začala v roku 2012, keď britský lekár Michael Mosley spopularizoval diétu 5 : 2. Dnes sa však uprednostňuje 16 : 8 – interval vytvorený Martinom Berkhanom o niekoľko rokov neskôr, ktorý spopularizovali celebrity ako Jennifer Aniston alebo Reese Witherspoon. V podstate ide o to, že 8 hodín budete jesť a potom si dáte 16-hodinový pôst. Napríklad sa zobudíte, budete piť iba vodu do 12.00 a potom sa najete, skončíte o 20.00 večer a až do ďalšieho dňa do 12.00 už nebudete nič jesť. Môžete sa postiť aj 10 hodín a zvyšok jesť. Zástancovia takéhoto stravovania tvrdia, že počas pauzy, keď necháte telo oddychovať od jedla, má čas obnoviť bunky a tým sa znižuje zápal orgánov a nepriberá sa.

Čo na to veda?

V The New England Journal of Medicine tvrdil neurovedec Mattson, že pribúdajú dôkazy v prospech tohto režimu stravovania ako určitého spôsobu predĺženia života. Pôst naozaj vytvára čas na dôležitú bunkovú aktivitu a opravuje poškodené orgány, potláča zápal a zvyšuje odolnosť voči stresu. Tieto tvrdenia však prevyšujú súčasné dôkazy. Pokiaľ ide o chudnutie, veda pripúšťa, že pôst môže fungovať. Lebo celkovo prijímate menej kalórií. Ale čo sa týka dlhovekosti, neexistujú presvedčivé dôkazy, že prerušovaný pôst je zdraviu prospešný. Vedci sa však zhodnú, že ak existuje dlhší časový úsek, počas ktorého nejete, zvyšuje šance, že si udržíte lepšiu váhu a tiež znížite riziko srdcových chorôb.

Čomu venovať pozornosť?

Pokiaľ ide o dlhovekosť, je lepšie venovať pozornosť tomu, čo jete a nie kedy jete. Ale ak chcete iba schudnúť či udržať si váhu, pokojne to vyskúšajte. Prerušovaný pôst má svoje pozitívne výsledky. Všetky kalórie vpracte do 8- až 10-hodinového intervalu počas dňa a zvyšok už nič nejedzte, len pite vodu. Tento časový interval potvrdzuje najviac výskumov.

Potraviny pre večnú mladosť

Tieto potraviny si vkladajte do košíka často

Mastná ryba

Bohatý zdroj omega-3 tukov sú ryby ako losos, sleď a makrela. Jedzte aspoň dvakrát týždenne, ochránia vás pre srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Olivový olej

Stovky štúdií preukázali, že extra panenský olivový olej s vysokým obsahom mononenasýtených mastných kyselín môže pomôcť udržať srdcové choroby na uzde.

Listová zelenina

Pravidelná konzumácia listovej zeleniny, ako je šalát, špenát, ľadový šalát a kel, pomáha znižovať riziko infarktu aj cukrovky. A tak predlžuje život.

Horká čokoláda

Nepreháňajte to, ale štúdie ukazujú, že ak zjete štvorček tmavej čokolády (s nie menej ako 35 % kakaa) denne, môžete posilniť zdravie srdca a znížiť riziko cukrovky.

Orechy

Štúdia z roku 2013 zistila, že konzumácia malej hrsti orechov každý deň bola spojená s nižším rizikom úmrtia v priebehu 30 rokov, a to až o 20 percent.