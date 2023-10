Tridsať kíl! Presne toľko Janka pribrala od roku 2015 do konca roka 2022. Vedela, že to nie je v poriadku, cítila sa zle, ale starostlivosť o deti, domácnosť, pracovné povinnosti a iné starosti jej nedávali veľmi veľa možností na to, aby nejaký ten čas venovala aj sebe. A keď ho aj mala, radšej si pospala. Predtým sa však najedla. „Jedlo mi prinášalo aspoň krátkodobý pocit úľavy od všetkého,“ potvrdila sama. Často sa stávalo, že celý deň nejedla nič a večer zhltla čokoľvek, čo jej prišlo pod ruku.