ZELENINOVÝ DETOX: Dajte si TIETO druhy zeleniny na tanier a poďakuje sa vám zdravie i postava

Nechajte svoje telo vydýchnuť od obvyklého kolotoča všetkých možných potravín a zamerajte sa len na „monodiétu“, čiže príjem jedného druhu potravín. Odrazí sa to nielen na príleve energie, sviežosti a lepšej nálade, ale aj znížení hmotnosti a istej „očiste“ organizmu. Taký detox by mal trvať jeden či dva dni. Aby sa chemikálie, ktoré sa držia v organizme, vyplavili z tela von, počas minihladovky a monodiéty musíte vypiť šesť až osem pohárov nesýtenej minerálnej vody alebo filtrovanej z vodovodu.

Paradajky a lykopén

Medzi najvýznamnejšie antioxidanty v paradajkách patrí lykopén, ktorého sú paradajky plné. Pôsobí aj proti „zlému“ LDL cholesterolu. Okrem toho obsahujú vitamín C a betakarotény, z minerálov najmä chróm a draslík. Je dobrým zdrojom vlákniny a, naopak, má takmer nulový obsah tuku. Konzumovanie nemusíte obmedziť len na čerstvé paradajky, ktoré sú, samozrejme, najzdravšie. Lykopén však ostane aj v paradajkovom džúse, pretlaku či dokonca v kečupe. Nesnažte sa zachraňovať zelené paradajky. Ak nedozrejú, radšej ich vyhoďte. Obsahujú totiž jedovatý solanín, ktorý môže vyvolať extrémnu nervozitu, bolesti hlavy a nevoľnosť.

Čierna reďkev na škodliviny

Na pohľad neestetická zelenina je pomerne málo obľúbená, čo je škoda. Čierna reďkev obsahuje veľa vitamínu C, menej známy vitamín PP, kyselinu pantoténovú, vitamíny skupiny B, E, z minerálov napríklad draslík, vápnik, síru, horčík, fosfor. Čierna reďkev podporuje obranyschopnosť organizmu, metabolizmus, činnosť žlčníka, napomáha správnu funkciu žalúdka a pečene, na ktorú má priaznivé účinky, pomáha z tela vylúčiť škodliviny. Má aj antibiotické a antiseptické účinky.

Mrkva pre pečeň

Oranžová farba napovedá, že mrkva obsahuje betakarotén, teda provitamín vitamínu A. To zďaleka nie je všetko. Je aj zdrojom vitamínov C, D, E, kyseliny listovej a celého spektra minerálov ako magnézium, vápnik či železo. Mrkva je veľmi prospešná pre hlavný detoxikačný orgán, teda pečeň, a zabraňuje hromadeniu tuku v ňom. Má aj antimikrobiálne a antiseptické vlastnosti, zaberá proti infekciám žalúdka, čriev i močových ciest.

Kedy nie. Ak to s mrkvou preháňate, môžu vám zožltnúť dlane, uši či chodidlá. Ide o prejav predávkovania betakaroténom. Nejde o nič nebezpečné, stačí len poľaviť v konzumácii mrkvy.

Petržlen pre zdravé črevo

Obsahuje okrem iného draslík, vápnik, horčík a vitamíny A, B, C. Má výrazné močopudné účinky, čím „precvičí“ obličky a urýchli odstránenie splodín z organizmu. Má pozitívny vplyv na zažívanie, zlepšuje črevnú mikroflóru a odbúrava pocit nafukovania. Veľmi cenená je petržlenová vňať, ktorá má vysoký obsah vitamínov, minerálov i vlákniny a blahodarne vplýva na štítnu žľazu, žlčník, pečeň a nadobličky. Pomáha upokojovať zápaly a infekcie.

Kapusta pre imunitu

Kapusta sa považuje za univerzálny liek a jednu z najzdravších zelenín na svete. Výskumy dokonca potvrdzujú jej protirakovinové účinky. Biela či červená, skvelé sú obe. Kapusta je bohatá na vitamíny B, C, E, K, bioflavonoidy, karotény, železo, draslík, fosfor, horčík, draslík. Je perfektný zdroj vlákniny. Šťava z čerstvej kapusty má upokojujúce a hojivé účinky na žalúdočné vredy i choroby hrubého čreva. Okrem surovej je výborná kvasená kapusta, v ktorej sa nachádzajú mikroorganizmy zlepšujúce trávenie a vstrebávanie živín. Podporuje imunitu, chráni pred infekciami, zrýchľuje odchod škodlivých látok z tela, znižuje hladinu cholesterolu, ako jedno z najlepších probiotík podporuje rast prospešných baktérií v črevách, bráni nádorovému bujneniu. Kyslej kapuste by ste sa radšej mali vyhnúť, ak trpíte histamínovou intoleranciou, máte vysoký tlak, lebo obsahuje pomerne dosť soli. Opatrnosť je na mieste aj pri ochoreniach žlčníka a pankreasu.

Zeler ako afrodiziakum

K jeho základnej výbave patria vitamíny A, B, C, E, K, minerály draslík, horčík, chróm, sodík, vápnik, železo, zinok a jód. Má povzbudzujúce účinky na trávenie, neutralizuje voľné radikály, reguluje krvný tlak. Vďaka vysokému obsahu draslíka upokojuje nervy a pomáha zbaviť sa stresu. Zvyšuje tvorbu moču, čo z neho robí pomocníka pri detoxikácii. Éterické oleje zeleru pôsobia proti baktériám v tráviacom trakte a močových cestách, dezinfikujú sliznice. Ak nie ste fanúšikmi tejto výrazne aromatickej zeleniny, skúste stopkový zeler. Mnohým viac chutí a účinky má veľmi podobné. A bonus? Zeler je silné afrodiziakum. Ak ste po konzumácii zeleru mali podozrenie, že vám nesadol, radšej sa mu vyhnite, prípadne ho konzumujte len uvarený. Táto zelenina je pomerne silný alergén.

Fialový zázrak

Cvikla je významný zdroj minerálov, ako je sodík, draslík, vápnik, horčík, železo, kremík, chróm, zinok, vitamínov A, B, C, E, K. Má povzbudzujúci účinok na trávenie, znižuje krvný tlak, upokojuje nervy. Posilňuje obranyschopnosť, má močopudný a laxatívny účinok, povzbudzuje činnosť žalúdka a produkciu žlče. Pomáha telu zbaviť sa odpadových látok, takže na detoxikačnú kúru je ako stvorená. Najviac prospešných látok je v surovom koreni. Ak ju chcete variť, tak radšej celú a v šupke. Kto má nízky tlak, mal by s cviklou či so šťavou z nej narábať opatrne. Neodporúča sa ani pri cukrovke pre pomerne vysoký obsah cukru, pri kameňoch v močových cestách, pretože obsahuje kyselinu šťaveľovú. Pozor aj pri osteoporóze, narušuje totiž vstrebávanie vápnika.

Cvikla pre pečeň

Na prečistenie pečene i celého organizmu odporúčajú ruskí lekári kvas z cvikly. Príprava nie je zložitá. Ošúpete trištvrte kila cvikly, nakrájate na kocky a dáte do trojlitrovej sklenej nádoby. Pridáte 100 g hrozienok, 200 g cukru a 2 kúsky staršieho chleba. Zalejete prevarenou vychladnutou vodou, pomiešate, zakryjete gázou a necháte na teplom mieste. Každé ráno a večer odoberiete prípadnú penu a premiešate. Po týždni tekutinu precedíte a dáte do chladničky. Užíva sa trikrát denne pred jedlom po tri polievkové lyžice až do spotrebovania. Kúru sa odporúča zopakovať trikrát, vždy s odstupom troch mesiacov.