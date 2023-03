Znamená pre vás vyležať chorobu LUXUS? Riskujete tak ZDRAVIE! Ak máte TOTO, ostaňte v posteli!

Nádcha

Obyčajné prechladnutie sa môže skončiť stratou zraku alebo zápalom mozgu. Pravidelne užívajte nosové kvapky a najmä poctivo smrkajte. Ak totiž sekrét zatečie do dutín, vyvolá ich zápal, sinusitídu. Smrkanie sa zastaví, rozbolí vás hlava, cítite v nej tlak, kašlete a máte teplotu. Neliečený zápal dutín môže zasiahnuť oči a spôsobiť oslepnutie. Hrozí vám zápal mozgových blán alebo veľmi nebezpečný absces, čiže zápalové ložisko v mozgu. S ním si poradí iba neurochirurg. Opakovaný alebo nedoliečený zápal dutín môže prejsť do chronickej fázy. Nádchu teda poctivo doliečte, so zápalom prínosových dutín zaľahnite do postele.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Ak pociťujete tieto príznaky, navštívte lekára:

– Nádcha trvá viac ako sedem dní.

– Pridružila sa zvýšená teplota.

Zdroj: Shutterstock

– Bolieva vás v okolí očí.

– V oblasti dutín pociťujete tlakové bolesti.

– Z nosa vám vyteká páchnuci žltozelený sekrét, prípadne aj s krvou.



Chrípka

Nevyležaná chrípka sa neraz končí zápalom srdcového svalu. Prejaví sa únavou, dýchavičnosťou a búšením srdca, ktorého výkonnosť klesne o vyše dve tretiny. Mimoriadnu komplikáciu predstavuje vírusové ochorenie, pri ktorom sa zväčšia obe srdcové komory. Má nenápadný priebeh, podobný viróze. Môžete naň ochorieť už po jedinej nevyliečenej chrípke! Má tendenciu zhoršovať sa alebo sa zastaví uprostred liečby. Potom je už nutná transplantácia srdca. Toxíny chrípkového vírusu môžu poškodiť nervové bunky vnútorného ucha a ich postup zastavia iba špeciálne infúzie.

Zdroj: shutterstock

Ak pociťujete tieto príznaky, navštívte lekára:

– Zistíte, že nepočujete tak, ako predtým.

– Zaľahlo vám v uchu.

– Búši vám srdce.

Zdroj: Shutterstock

– Máte skrátený dych, rýchlo sa zadýchate.

– Ste stále unavení.

​Angína

Pri neliečenej angíne riskujete zápal mozgových blán, reumatickú horúčku až otravu krvi. Spravidla ju spôsobujú streptokoky a tých sa bez penicilínových antibiotík nezbavíte. Ak ju podceníte, môžete si jedného dňa v hrdle objaviť veľké hnisavé ložisko. S ním si poradí iba operácia. Pri hnisavom hrdle hrozí rozšírenie infekcie do mozgu, kde vyvolá zápal mozgových blán. Najnebezpečnejším následkom angíny je otrava krvi. Nedoliečenou angínou riskujete, že vám v tele ostanú streptokoky. Tie si váš imunitný systém ľahko pomýli s časticami v srdcových bunkách, proti ktorým začne bojovať. Výsledok? Reumatická horúčka, ktorá poškodzuje veľké kĺby, kožu, mozog. Spôsobuje zápal srdca a vážne poškodzuje chlopne. Angína je častou príčinou výmeny chlopní, ale aj zlyhania srdca.

Zdroj: shutterstock

Ak pociťujete tieto príznaky, navštívte lekára:

– Máte teplotu.

– Veľmi vás bolí hrdlo.

– Máte problémy s prehĺtaním.

Zdroj: Shutterstock

– Na mandliach sa vám vytvorilo hnisavé ložisko.

Zápal močových ciest

Prechodená infekcia sa môže rozvinúť do akútneho zápalu a ten vyliečite iba v posteli. Ak ju budete opakovane zanedbávať, koledujete si o nebezpečný zápal obličiek. V počiatočnej fáze vám pomôžu urologické čaje a brusnice, spravidla sa však problém skôr či neskôr vráti alebo skomplikuje. Zápal močových ciest spôsobujú baktérie. Včasná liečba antibiotikami znižuje riziko opakovania infekcií. Najlepšia je však prevencia. Denne vypite odporúčané dva litre tekutín a nezadržiavajte moč. Čím častejšie pôjdete na malú potrebu, tým je menšia šanca, že sa baktérie v mechúre rozmnožia.

Zdroj: Shutterstock

Ak pociťujete tieto príznaky, navštívte lekára:

– Často chodíte na malú potrebu.

– Pri močení pociťujete pálenie a bolesť.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

– V moči je krv.

–Máte teplotu, bolesti v podbruší a krížoch.

– Cítite nevoľnosť a vraciate, čo môže byť príznak zápalu obličiek.

Nie vždy ich treba

Antibiotiká bývajú potrebné pri angínach, zápaloch dutín, ušných či močových infekciách. Naopak, nádchu, chrípku ani väčšinu bolestí hrdla či kašeľ nimi nevyliečite. Vírusová infekcia má tendenciu zlepšiť sa približne po troch dňoch, po siedmich odznieť. Ak horúčky pretrvávajú alebo sa príznaky choroby zhoršujú, antibiotikám sa pravdepodobne nevyhnete.