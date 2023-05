Sally sa pýta: Zradil ma blízky človek, ako sa s tým vysporiadať?

S manželom sme už dlhší čas rozvedení, syna máme v striedavej starostlivosti. Nevychádzame spolu najlepšie, ale zhodli sme sa, že syn by to nemal pocítiť. Nedávno získal dobre platené miesto v zahraničí a syna chce zobrať so sebou. Najskôr som o tom nechcela ani počuť, ale potom ma presvedčili argumenty od neho, ale aj môjho súčasného priateľa, že to bude tak najlepšie. Zmierila som sa s tým, nakoniec, môžeme ho chodiť navštevovať, ale nahnevalo ma niečo iné. Zistila som, že môj exmanžel a môj priateľ už dlhší čas na tom spoločne pracovali, aby som súhlasila. A to som si myslela, že sa takmer nepoznajú. Cítim sa byť zradená, ponížená a nečakala som, že sa takto ku mne zachová blízky človek. Čo s tým?

Veštkyňa odpovedá: Neberte to ako zradu, ale ako racionálny krok!

V prvom rade by ste mali dať bokom emócie, aj keď to vo vás vrie. Písali ste, že vás presvedčili argumenty, čiže - či už z jednej aj druhej strany - ste počuli niečo, čo znelo rozumne a čo zmiernilo alebo vymazalo vaše predošlé obavy. Na tom sa predsa nič nezmenilo. Iná vec je, ako pociťujete to, čo urobil váš terajší priateľ. Uvedomte si, že on nie je s vaším exmanželom na vojnovej nohe a keď hľadal nejaké riešenie, bolo aj pre vás dvoch. Možno to bolo pre neho isté uľahčenie, keď zjednoduší váš vzťah na spolužitie dvoch ľudí. Neberte to ako zradu, ale ako racionálny krok a vaše ďalšie kroky by mali byť rovnako rozumné.