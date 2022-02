Ak nie ste milovníčka zimného obdobia tak sa určite tešíte. S februárom nás čakajú posledné chladné dni tejto zimy. Ešte predtým, ako nastane jar je dôležité ju privítať s čerstvým štítom a zbaviť sa všetkého zlého. Toto obdobie je idálne na to, aby ste sa ponorili do svojho vnútra a odstránili z neho všetku negativnu energiu, ktorá sa počas zimy vo vás nahrnula.

V tomto mesiaci na náš čakajú smutné dni a skoro každého potrápia bremená, ktoré so sebou nosíme už dlhší čas. Nezabudnite si všímať znamenia, ktorá vám však môžu pomôcť prenokať všetky prekážky aj keď to nebude vždy ľahké.

Pesimizmus

Cítite sa v tomto období viac pesimisticky naladená? Možno ostanete prekvapená ale je to normálne a doslova žiadúce. Keď vás pohltí zlá nálada obráte sa na silu vesmíru a nepotláčajte ju. Snažne sa naplno ponoriť do vašich pocitov a nájdite v sebe svoju stratenú silu. Ak sa vám to podarí, vesmír sa vám odvďačí a poskytne vám pokoj na duši a otvorí vaše srdce pravej láske.