Lev

Ženy narodené v znamení Leva sú často márnomyseľné, sem-tam dokonca zaujaté a najmä dokážu byť veľmi dramatické. Matky Levice rady trávia čas so svojimi deťmi. Je pre ne totiž veľmi dôležité udržiavať s nimi pozitívny vzťah. Zároveň však vyžadujú všetku ich pozornosť. Ak vaša svokra vidí, že jej syn s vami trávi veľa času, môžete očakávať, že začne žiarliť. V takom prípade priloží polienko a potom svoje dieťa chlácholí a utužuje tým ich vzťah. Nájdite si k nej cestu a snažte sa jej v takomto správaní zabrániť.

Kozorožec

Kozorožec je znamenie, ktoré nedokáže byť otvorene agresívne ani nepriateľské, ale hádky mu idú až priveľmi dobre. Matka v znamení Kozorožca býva posadnutá svojimi deťmi. Keďže je pre ňu charakteristická lojálnosť, disciplína a pracovitosť, rola rodiča je pre ňu nesmierne dôležitá a snaží sa v nej odviesť čo najlepšiu prácu. Od takejto svokry nečakajte, že sa pri hádke či konflikte prikloní na vašu stranu, aj keby mala rovnaký názor. Vždy bude len na strane svojho dieťaťa. Nehádajte sa s ňou a už vôbec sa nehádajte s partnerom pred ňou. Je lepšie vyriešiť si to s ňou medzi štyrmi očami.

Ryby

Ak ste si mysleli, že Ryby sú tiché a pokojne plávajú s prúdom, mýlite sa. Toto znamenie býva často pasívne agresívne a ženy narodené v tomto znamení dokážu trucovať celé hodiny. Ak vám svokra v znamení Rýb robí problémy, pravdepodobne sa cíti urazená vaším správaním. Svoje deti zvykne odmalička rozmaznávať a od vás očakáva to isté. Ak nebudete robiť to, čo od vás očakáva alebo ako si to ona predstavuje, nedaruje vám to. Ak máte iný názor ako ona, nechajte si ho pre seba. Nesnažte sa ju presviedčať, že nemá pravdu, len by ste zbytočne prilievali olej do ohňa.

Strelec

Ženy v znamení Strelca môžu byť zlé, ak sa cítia neisté. Ak vám Strelkyňa spôsobuje problémy v manželstve s jej synom, ukážte jej trochu lásky a uvidíte, ako sa jej toxické správanie rozplynie. Nesnažte sa ju ignorovať. To by všetko len zhoršilo, pretože by si užívala napätie medzi vami a jej potomkom. Dokonca by robila všetko pre to, aby ste sa rozišli, a to predsa nechcete.