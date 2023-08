Začínala ako modelka v Minneapolise, no už ako 19-ročná sa presťahovala do Los Angeles, kde ju pod svoje ochranné krídla zobral sám spevák Prince a jeho produkčná spoločnosť. Ten jej nielenže zmenil meno (vlastným menom sa volá Tara Leigh Patrick, ale keďže v nej videl bohyňu, podpísal s ňou zmluvu na spoluprácu. Dostal ju do reklám, časopisov, ale jej videoklipy k jej singlom boli prepadák a tak zmluva putovala rovno do koša.

Carmen Electra v roku 2002 Zdroj: getty

Lepšie jej to išlo pred objektívom pre slávny pánsky magazín Playboy. Hanbaté fotky nepotopili jej kariéru, práve naopak. V roku 1996 vystriedala Jenny McCarthy v zoznamovacej šou MTV Singled Out. Sexi a talentovaná moderátorka dala šou novú iskru. V roku 1997 nahradila Pamelu Lee Anderson v seriáli Baywatch a na prelome milénií sa blysla v paródii Scarry Movie. Pozornosť si získala aj svojím cvičebným programom pre ženy Aerobic Striptease.

Carmen je na fotografii druhá zľava. Zdroj: Getty Images

