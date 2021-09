Andrea zavítala do Talianska pracovne, no v nádhernom Positane na slávnom Amalfskom pobreží na juhu Talianska to nie je len o práci. Veď už samotné fotenie v takom nádhernom prostredí musí byť ako za odmenu!

Andrea Verešová Zdroj: Instagram.com/andreaveresovaofficial

Už na palubu lietadla nastupovala Andrea ako diva. Obliekla si čierny overal zvonového strihu, ktorý je momentálne veľkým hitom medzi influencerkami. Doladila ho štýlovou cross body kabelkou typu 2v1 a veľkou elegantnou taškou. Mala obuté vysoké topánky a všetko do korunoval ležérny účes a luxusné doplnky.

Andrea myslí aj na svojich fanúšikov a pravidelne im posiela viac ako horúce pozdravy. Veď ktorá žena by pohrdla pohľadom na najnovšiu kolekciu plaviek, ktoré sa ešte len budú nosiť? Fanúšikov mužského pohlavia budú zrejme viac ako plavky zaujímať hriešne krásne krivky modelky.