Modelka Emily Ratajkowski je úspešná a krásna. Nikto by neveril, že je mamou malého syna, pretože pôrod sa na jej postave vôbec nepodpísal. Svoje dokonalé krivky rada vystavuje na obdiv a inak tomu nebolo ani prednedávnom…

Zdroj: Jamie McCarthy

Emily si vyšla do newyorskej štvrti Manhattan. Na tom by nebolo nič zvláštne až na to, že mala na sebe len spodné prádlo a čierne transparentné šaty. Celý outfit doplnila vysokými opätkami. Bulvárnym fotografom sa podarilo ju odfotografovať, ale ich záujem modelku príliš nepotešil a tvár si zakrývala rukou. Zvláštne, prečo tvár skrývala, ale telo naopak, vôbec.