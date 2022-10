Talentovaná speváčka Dominika Mirgová (30) je v TOP forme a je stále krajšia. Rodáčka z Trnavy sa v šoubiznise pohybuje už nejaký ten piatok. V roku 2007 sa zúčastnila speváckej súťaže Superstar, čo naštartovalo jej kariéru. V tom čase mala len pätnásť rokov. Vykľula sa z nej krásna a ambiciózna žena, ktorá žne jeden úspech za druhým.

FOTO nájdete v galérii.

V septembri predstavila novú pieseň Lonely, ktorú naspievala so speváčkou Ronie. Klip k piesni sa točil v rekordne krátkom čase a hoci režisér aj obe speváčky boli v tom čase chorí, výsledok stojí za to. Dominika bola vo videoklipe sexi ako nikdy predtým! Na svojom Instagrame zverejnila šteklivú fotku, na ktorej ukázala dokonalé nohy v čiernych sieťkovaných pančuškách. Určite si všimnete aj ten sexi čierny outfit, v ktorom predviedla dokonalé krivky...

Dominika ukázala sexi postavičku. FOTO nájdete v galérii!

Dominika sa stala slávnou v mladom veku a v pomerne mladom veku porodila aj synčeka Peťka, na ktorého je veľmi hrdá. Keď ho v roku 2015 priviedla na svet, nalepilo sa na ňu pár kíl navyše, no po tých dnes niet ani chýru, ani slychu. Dominika sa zaprela a začala s nimi bojovať. Dnes má sexi postavičku a pre Nový Čas pre ženy prezradila aj to, ako sa udržiava vo forme, aj to, či niekedy zhreší. No a čo by bolo, keby skončila na opustenom ostrove? Čo by si tam so sebou vzala a bez čoho by neprežila? Spomienky na Superstar aj ďalšie Dominikine odpovede nájdete vo videorozhovore: