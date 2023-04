Zo Superstaristky Dominiky Starej bude dvojnásobná mamička. Speváčka má doma už chlapčeka Miška, ktorý sa narodil vo februári 2022. Synček dostal meno po otcovi. Dominika sa za Michala vydala v roku 2021. Mladá dvojica mala svadbu hneď dvakrát. Najskôr začiatkom roka s malým počtom hostí kvôli pandémii a neskôr v máji si zaľúbenci dopriali ešte aj poriadnu veselicu. Čoskoro sa im narodil vytúžený synček a dnes sa už všetci spolu tešia z Dominikinho druhého tehotenstva.

"Láska sa nedelí, láska sa násobí... Jedno dieťa na rukách, druhé v brušku. Budeme štyria a slová nedokážu opísať, ako veľmi sa tešíme," napísala šťastná mamina na Instagrame. Pre náš web Dominika prezradila, že z Miška by sa mal stať veľký brat v októbri. "Povedali sme si, že ak by sa nám podarilo otehotnieť tento rok, bolo by to super. No a mesiac na to sme sa dozvedeli, že čakáme bábo. (Smiech.) Takže rýchlovka, čo nás prekvapilo, ale bábo sme chceli a plánovali sme ho," povedala s úsmevom Dominika. Samozrejme, zaujímalo nás, či už vedia pohlavie. "Ešte nevieme, čo to bude, ale mená už máme vybraté pre dievčatko aj pre chlapčeka. Nech je to však čokoľvek, veľmi sa tešíme. (Úsmev.)," dodáva šťastná budúca dvojnásobná mama.

A ako jej to tentoraz pristane? Na svojom Instagrame zverejnila zábery, na ktorých jej už vidno bruško. Vzala svojho synčeka na výlet, využili slniečko a dobré počasie a vznikli z toho krásne zábery. Dominika mala na sebe dlhší džínsový kabátik, čierne legíny a nežne si hladkala bruško. Stále vyzerá ako také dievčatko, veľmi jej to pristane!