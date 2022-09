Karin Dvořáková sa zviditeľnila vďaka reality šou Farma, keď sa zúčastnila jubilejnej desiatej série. Na statku sa od práce nepretrhla, no dotiahla to celkom ďaleko a navyše v dueli porazila muža - moderátora Martina Šmahela. Už počas účinkovania ju mátala predstava, že by si dala urobiť prsia. Napokon sa odhodlala.

Karin počas pôsobenia na Farme. Zdroj: tv markíza

V januári 2019 sa rozhodla a ľahla si pod nôž. "Na operáciu som sa tešila, takže som bola dobre naladená. Po zákroku som sa prebrala bez problémov a hneď ma zaujímalo, ako to vyzerá. Cítim sa dobre, len keď hýbem rukami, cítim mierne bolesti," povedala krátko po operácii pre web markiza.sk.

A v novembri tohto roka sa z nej stala mama malej Melissy, ktorej jej rodičia vytvorili aj instagramový účet. Karin sa už aj v minulosti rada chválila svojimi silikónovými prednosťami a nebolo inak ani počas tehotenstva. Aj po pôrode sa môže exfarmárka pochváliť sexi postavičkou s megaprsiami a vystavuje ich na obdiv na dovolenkách i na sociálnej sieti. Tak ako teraz. Podelila sa totiž o záber z bazéna vo veľmi úsporných šnúrkových bikinách. A veruže stačilo málo a jej "dvojičky" by vybehli na špacír. Nuž, nejednému mužovi ostane pri pohľade na Karin horúco.