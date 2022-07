Svet vo štvrtok v noci obletela šokujúca správa o smrti českej rodáčky a bývalej manželky amerického exprezidenta Donalda Trumpa, Ivanky Trumpovej († 73). Podľa súdnych lekárov zomrela Ivana na následky pádu pravdepodobne zo schodov v jej luxusnom dome, pod ktorými našli vo štvrtok jej telo bez známok života. Podnikateľka a niekdajšia modelka tak naposledy vydýchla v dome, ktorý tak veľmi milovala, píše Pluska.

Ako to vyzeralo v interiéri Ivaninho milovaného domu, nájdete v galérii článku TU.

Ivana Trump naposledy vydýchla v luxusnom interiéri svojho domu z roku 1924, ktorý obsahoval jej charakteristickú leopardiu izbu a točité schodisko zahalené červeným kobercom. Zdroj: Getty Images

Po rozvode v roku 1992 s Donaldom Trumpom Ivana nepodľahla žiaľu a rýchlo sa postavila na nohy. Majetok z rozvodu investovala do podnikania s módou a kozmetikou a postupne sa z nej stávala úspešná biznismenka. Po jej smrti bola hodnota jej celkového majetku odhadnutá na 100 miliónov dolárov.

Posledné dni svojho života trávila Ivana pre zdravotné problémy vo svojom dome v New Yorku na Upper East Side. Ivanu naposledy videli v stredu popoludní a podľa priateľov sa tesne pred smrťou necítila najlepšie. Podľa majiteľa luxusnej reštaurácie Zacha Erdema (40) musela odrieknuť aj výlet do Hamptonu, pretože mala veľké problémy s pohybom. „Mala niečo s bedrami, nemohla chodiť,“ prezradil webu The New York Post jej kamarát a majiteľ luxusnej reštaurácie v Southamptone Zach Erdem. „Mala prísť pred dvoma týždňami, ale necítila sa dobre,“ prezradil. „Hovorila, že ju bolí noha... Nemohla sa dostať z domu,“ upresnil.

Česká rodáčka Ivana Trump, prvá manželka Donalda Trumpa. Zdroj: Getty Images

Ivane sa nakoniec stalo podľa všetkého osudným luxusné schodisko v jej milovanom dome, ktorý bol zariadený presne podľa jej vkusu. Interiér a jednotlivé izby zdobili krištáľové lustre, pozlátené detaily a červené koberce.

