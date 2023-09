„Je dôležité, aby sa dieťa nebálo, malo v nás istotu, aby absolútne verilo tomu, že sa vylieči,“ hovorí Ján Dobrík (38) s manželkou Lenkou (38).

"Počas môjho života, tobôž odkedy máme deti, som sa ani na milisekundu nezaoberala tým, že by sa niečo také mohlo stať," hovorí manželka herca Jána Dobríka Lenka o onkologickom ochorení ich mladšieho dieťaťa. Sedemročný Timko bojuje s akútnou lymfoblastovou leukémiou (ALL) a spolu s ním aj jeho rodičia. Je to beh na dlhú trať, píše magazín Šarm, pre ktorý manželia poskytli aj rozhovor.

Kedy a ako sa prišlo na to, čo vlastne Timka trápi?

Ján: Večer šiesteho júla sa začal sťažovať na veľmi silné bolesti v krížovej časti chrbta, tak som s ním išiel v Žiline na pohotovosť. Odtiaľ nás poslali domov okolo pol jednej s tým, že lekári ani röntgenom, ani vyšetrením, ani rozborom moču neprišli na dôvod bolestí, ktoré mu medzitým dokonca ustúpili. Keď sme sa vracali k autu, dokonca si vyskakoval...

Ale o pár hodín, o pol piatej ráno, sa znovu začal sťažovať s plačom na veľké bolesti slabín, tak sme na tú pohotovosť išli znovu. Syna už hospitalizovali. Vzali mu krv, podstúpil sono a hneď, ako prišli výsledky, doktorka si ma zavolala na chodbu. Oznámila mi, že nás sanitka prevezie na detskú onkológiu do Banskej Bystrice, pretože všetko nasvedčuje tomu, že Timko bude onkologický pacient.

Mozog niekedy potlačí extrémne stresujúce chvíle. Čo si z toho momentu pamätáte?

Pamätám si, že tá doktorka bola oblečená kompletne v modrom nemocničnom mundúre, mala blond vlasy, a keď mi to povedala, tak som som sa musel oprieť o na žlto namaľovanú stenu...

