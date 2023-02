Herec Ján Koleník v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje Waltera Klausa. Ženatý nemecký oficier sa zahľadel do krehkej predavačky Evy, tá jeho zvádzaniu zatiaľ odoláva. Stále viac to však medzi nimi iskrí, a keď si Walter prišiel do obchodného domu kúpiť košeľu, diváčky sa mohli tešiť. Walter (nielen) Eve predviedol svoju nahú hruď.

Keď sa v kabínke vyzliekal a zvodne na Evu pozeral, tá ani nedýchala. Podľahne jeho vábeniu, alebo zostane verná svojmu chudobnému priateľovi?

FOTO zvodného Waltera nájdete v galérii.

Anketa S kým mužom by bola podľa vás Eva šťastnejšia? So študentom architektúry Dávidom. 65% So ženatým Walterom Klausom. 35% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Petra Dubayová hrá v seriálu Dunaj, k vašim službám, predavačku módy. Zdroj: TV Markíza

Kým doteraz hral Ján Koleník (43) empatického primára Andreja v Druhej šanci, v novinke Dunaj, k vašim službám je z neho nekompromisný príslušník SS Walter Klaus, píše Pluska. Dej sa totiž odohráva v začiatkoch druhej svetovej vojny. Čo o svojej postave prezradil v Teleráne? >>>