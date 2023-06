Terezu Bendu si určite pamätajú diváci šou Svadba na prvý pohľad, kde sa sympatickej blondínke podarilo nájsť si životnú lásku, píše Život. Keď sa Tereza Benda prihlásila do šou, netušila, že pred oltárom bude stáť človek, ktorého už pozná.

Čech Milan Benda sa do sympatickej blondínky zaľúbil, keď spolu chodili cvičiť, a preto sa rozhodol, že si jej srdce získa prostredníctvom tejto reality šou. Tereza s Milanom boli napokon jediným párom, ktorý si povedal áno aj v reálnom živote a doteraz si spokojne nažívajú v Prahe. Sympatickú blondínu aj vďaka šou sleduje vyše 50-tisíc ľudí a tých koncom apríla informovala o tom, že si dala zväčšiť poprsie.

"Nešla som na prsia z rozmaru. Moje prsia neboli škaredé, ale podvedome som si ich vždy zakrývala. Podpísala sa na nich moja vyššia váha v minulosti. Boli povisnutejšie, strie, asymetria, prebytočná koža. Od určitej doby som o zákroku začala uvažovať no prišlo klasické “po deťoch”. Veľa žien váha kvôli tejto otázke. Ja mám 28 rokov a určite detičky chceme, ale dieťa nepríde zo dňa na deň a najbližšie dva roky som sa ako mamina ešte nevidela. Keď som to spočítala, pretože aj tehotenstvo a samotné počatie chvíľku trvá (chcem aspoň dve deti), tak by som čakala možno aj dalších päť rokov. Viem, že pri deťoch je to posledná vec, ktorú žena rieši, ale ja som sa rozhodla. Rozhodla, že do tej doby chcem cítiť zdravé sebavedomie, chcem si obliecť tie krásne plavky, v ktorých budem hrdá na svoj dekolt, chcem sa neskrývať a tešiť môjho muža, chcem si ich užiť ako mladá šťava," napísala Tereza na Instagrame. Článok pokračuje na ďalšej strane. >>>