Leo mal k herectvu blízko už od detstva. Ešte skôr ako ho preslávil film Titanic, zahral si so zvučnými hercami, ako je Robert De Niro, Johnny Depp, Sharon Stone, Gene Hackman či Russell Crowe. Do povedomia nežného pohlavia sa zapísal v novodobom spracovaní Shakespearovej klasiky Rómeo a Júlia. Film o potopenej nepotopiteľnej lodi mu okrem celosvetovej slávy do života vniesol najlepšiu priateľku Kate Winslet, ktorá si navždy získala jeho srdce.

Na svojom konte má nespočetné množstvo filmov a spolupracuje s tými najlepšími režisérmi i hereckými kolegami. Filmy, v ktorých si zahral, zožali mnohé ocenenia. Po početných nomináciách sa Leonardo v roku 2016 konečne dočkal sošky Oscara za film Revenant. Ako horlivý aktivista v boji proti znečisťovaniu planéty spomenul pri preberaní zlatej sošky aj hrozbu klimatickej zmeny.

Čím mladšia, tým lepšie

V oblasti lásky je Leonardo určitým spôsobom vyberavý. Považuje sa za jedného z najväčších zvodcov, pretože v jeho posteli ležali tie najkrajšie ženy sveta. Vystriedal mnoho partneriek a väčšina z nich má spoločnú črtu – ide o mladé modelky. Ich vek nebol vyšší ako dvadsaťpäť rokov. Poslednou ženou, s ktorou rád trávil čas, bola Victoria Lamas (23), dcéra známeho herca Lorenza Lamasa (64).

Vedeli ste, že...

... Leo ako ekologický aktivista a mierový veľvyslanec OSN natočil v spolupráci s National Geographic v roku 2016 dokument s názvom Before the Flood – Čo s nami bude? V snímke odkrýva alarmujúce svedectvo o súčasných klimatických problémoch.