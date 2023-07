Barbora má krásnu postavu, hoc už ťahá na štyridsiatku a porodila dve deti. Dokonalé krivky jej však nespadli len tak z neba. Aby bola štíhla, snaží sa každý deň behávať. A to aspoň pol hodinu. "Ten čas si užívam. Beh je pre mňa už roky nielen o fyzickej aktivite, ale najmä o čase strávenom sama so sebou. Vtedy mi blúdia myšlienky a dokážem ich celkom upratať. Cvičím však aj online. Zapájam sa do kadejakých výzev, ktoré má dokážu nakopnúť k výkonu," priznala Barbora v rozhovore pre Nový čas pre ženy.

Prezradila v ňom, okrem iného aj to, na čom najviac zarába. Jej aktivity sú totiž rozhodené na všetky strany. Nerobí iba moderátorku, influencerku, ale je aj spisovateľka a hudobná skladateľka. No a hlavne je mama dvoch detičiek - trinásťročnej Amie a Kristiána, ktorý pôjde od septembra do škôlky. Má čo robiť, aby všetko stíhala... Ale, našťastie, všetko zvláda.