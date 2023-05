Účastníčke ostro sledovanej reality šou sa zažiadala zmena, a tak si do vlasov nechala zapliesť kanekalon, čo je syntetické vlákno imitujúce skutočné vlasy. Mirka miluje vlasové experimenty, preto už mala na hlave všetky farby aj dĺžky. Vždy sa však vrátila k blond, pretože ako sama priznáva, cíti sa v nej najviac sama sebou. "Ale zmena niekedy padne na nejaký čas vhod," obhajuje sa presvedčená blondínka.

Mirka si pre nový účes vyslúžila kritiku i obdivné komentáre. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Hoci svojich sledovateľov upozornila, že ide len o dočasnú a neinvazívnu zmenu, neprajníci si na nej doslova „zgustli“. Drsné komentáre striedali hrubé urážky, preto Mirka vo videu vyzvala hejterov, aby opustili jej profil: „Ďakujem všetkým za váš názor na vlasy, ale chcem vás požiadať, aby ste sa zdržali primitívnych a prízemných komentárov alebo opustili môj profil. Komentáre typu ‘Dúfam, že neurobíš z môjho syna homosexuála‘ nemajú čo robiť na mojom feede,“ odkázala neprajníkom.

Mirka nahrala neprajníkom odkaz, aby odišli z jej profilu, ak sa chcú správať prízemne. Zdroj: instagram.com/@mirkahri

Hejteri si skutočne servítku pred ústa nedávali. Prirovnávali ju k umelej Barbie, mopu, pornohviezde dokonca aj k Zubatej z Perinbaby. Za uváženie stojí, či ľudia zhodili Mirku alebo samých seba. Pretože vyjadriť svoj názor sa dá aj slušne, ako to urobil nejeden fanúšik či fanúšička: "Mirka, si zlatá baba, prirodzená, talentovaná... Musíš z komentárov vidieť, že toto je krok vedľa. Možno sa ti to páči, ja som tiež robila s vlasmi rôzne zmeny, ale treba uznať, že toto sa ti nehodí. Vyskúšala si, vráť sa k sebe samej. Si úžasná taká, aká si. Držím palce. Nepokaz sa, dievča."

"Je to samozrejme tvoje rozhodnutie, ale musím uznať, že v pôvodnej verzii ti to pristane viac. Ale si veľmi sympatická, či už s takými alebo onakými vlasmi."

"Úplne iné dievča si teraz, ale keď sa cítiš dobre , tak to je fajn."

Mirka nosila takmer 5 rokov predĺžené vlasy. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

