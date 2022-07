Kontroverzné súťaže krásy, pri ktorých mamičky líčia svoje malé dievčatká a navliekajú ich do ligotavých kostýmov majú v Amerike stále veľký úspech, píše magazín EVA.

Blond vlasy, veľké modré oči a šibalská povaha urobili z Eden neporaziteľnú súperku a vyhrávala jednu súťaž za druhou. Ako šesťročná síce zavesila korunku na klinec, no o jej osobu bol stále obrovský záujem, čo chcela naplno využiť aj jej matka. Eden dostala vlastnú reality show Eden´s World, no po pár častiach skončila fiaskom. Podobne dopadla aj jej spevácka kariéra, ktorú označila za nevhodnú aj manželka Ozzyho Osbourna Sharon.

Malá kráska sa však nevzdávala a rozhodla sa preraziť vo svete filmu, čo sa jej v roku 2014 aj podarilo. Vo snímke The Little Rascals Save The Day stvárnila postavu Darly. Aj keď sa ďalšej veľkej úlohy nedočkala, dnes už 17-ročná Eden si celkom slušne zarába na Instagrame. Zo záberov je jasné, že už nie je malé dievčatko, ale vyrástla z nej pôvabná žena. Veď posúďte samy.

AKO sa EDEN zmenila? V ružových minišatách predviedla dokonalú figúru. Vyzerá ako bábika Barbie!

