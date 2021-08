Letné dni si treba užiť naplno a to robí aj mladá muzikantka Vanessa Šarköziová, ktorú si môžete pamätať ako rozkošné dievčatko s husličkami v ruke, na ktorých hrá už od svojich troch rokov. Hudbe sa chce venovať aj naďalej ale priznala, že ak by dostala nejakú hereckú ponuku neodmietla by.

" Herectvo pre mňa nikdy nebolo jednou z možností. Aj keď sa to možno trošku očakávalo, vždy mi bola oveľa bližšia hudba. Ale herectvo ma veľmi baví. Keby prišla nejaká príležitosť, určite by som nepovedala nie, no priorita je hudba," prezradila nám v nedávnom rozhovore pre náš týždenník Nový čas pre Ženy.