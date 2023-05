Do šoubiznisu sa Niki snažila vhupnúť už pred siedmimi rokmi, keď sa polonahá objavila na titulke pánskeho magazínu. No účasťou v reality šou Ruža pre nevestu, kde mala získať srdce jedného muža, si nebola úplne istá. „Veľmi som váhala, bola som však bez partnera a keďže mám dobrodružné srdce, spojila som príjemné s užitočným. Veď človek nikdy nevie, kde nájde lásku. Aj keď musím priznať, že to nebolo vyložene iba kvôli tomu,“ prezradila pre PLUS 7 DNÍ rodená Bratislavčanka. Okrem kamier to Niki od malička ťahalo k plátnu a farbám. Dnes sa Zsurikovej tvorbou pýšia aj celebrity za hranicami Slovenska. Niki sa tiež objavila v šou Nákupné maniačky a v roku 2019 sa tmavovláska pripomenula opäť našim divákom, a to ako manželka Francúza Sofiana, ktorý sa snažil ohúriť porotu v šou The Voice Česko Slovensko. Dvojica žila spolu najskôr v Paríži a po narodení syna Neo sa presťahovala do Marrákeša. „V Maroku sme fungovali ešte ako rodina. Potom, keď mal malý rok a tri mesiace, som sa zbalila a odišli sme na Slovensko. Odvtedy sme tu. So Sofianom nie sme spolu štyri roky, ale so synom sa stretáva. Aj teraz sa nachádza na Slovensku,“ vysvetľuje nám mladá žena, ktorá vraj nechcela zotrvávať v toxickom vzťahu.

Niki v Ruži pre nevestu Zdroj: TV Markíza



Práve v Maroku sa zoznámila s našou najznámejšou topmodelkou Adrianou Sklenaříkovou. „Môj bývalý tam spieval a oni vedeli, že maľujem, tak vznikla myšlienka, či by som nechcela vytvoriť nástenné maľby v štýle orientalizmu v ich päťhviezdičkovom hoteli, ktorý bol vo výstavbe. Bolo to zaujímavé, lebo môj syn mal vtedy okolo troch mesiacov a ja som ho dojčila. Popritom som odbiehala maľovať steny,“ rozpráva Niki. Tvorila na lešení i v prievane, ale nesťažovala sa. „Nie som typ človeka, ktorý frfle, brala som to ako výzvu. Predtým som nič také nerobila, bola to nová skúsenosť,“ zaspomínala si.