Kuchárske šou bývajú u divákov mimoriadne obľúbené. A preto sa Televízia Markíza rozhodla spustiť nový projekt Na nože s renomovaným a viacerými prestížnymi oceneniami ovenčeným kuchárom Martinom Novákom (37), píše Pluska. Ten šéfuje reštaurácii v Šimák Zámok Pezinok. V rozhovore pre Plusku prezradil, čo si ľudia najradšej dávajú, čo by on nikdy nezjedol a prečo má v kuchyni samých chlapov.

Martin, momentálne účinkujete v kuchárskej šou Na nože. Čo vás lákalo do takéhoto televízneho projektu?

– Oslovilo ma kastingové oddelenie Markízy, mali sme niekoľko stretnutí, kamerové skúšky a veci okolo toho. Potom to klaplo, zavolali mi, že si ma vybrali. Samozrejme, boli tam aj ďalší uchádzači. A čo hovorím na tú šou? Pre mňa nová skúsenosť a človek sa aj trošku zviditeľní a hlavne pomáham ľuďom a reštauráciám, ktorí to po covidovom období všetko zle znášajú. Snažíme sa im vliať novú energiu do žíl.

Točíte postupne v reštauráciách po celom Slovensku. Čo vás najviac prekvapilo v dobrom slova zmysle, a naopak, čo vás najviac šokovalo v zmysle, že toto sa naozaj deje v prevádzkach?

– Samozrejme, že tým, že chodíme natáčať po celom Slovensku, nie iba v bohatších regiónoch okolo Bratislavy, máme široký záber. Musím povedať, že všade som sa stretol s dobrými ľuďmi. Ten ľudský prístup ma niekde v dobrom prekvapil, mám pár favoritov z reštaurácií, v ktorých sme točili, že keď budem mať cestu okolo, vrátim sa, lebo sú tam super ľudia. A čo ma najviac zaskočilo v negatívnom zmysle, boli hygiena a používanie polotovarov, prípadne keď som otvoril chladničku a videl tie jedlá – nevhodne skladované, kontaminované – bolo to niekde náročné. To sú veci, s ktorými sa neviem stotožniť. Tam bolo veselo...

Je všeobecne známe, že reštaurácie varia z polotovarov. To tu bude asi stále. Myslíte si, že sa to niekedy zmení?

– Je to o myslení majiteľa alebo kuchárov, ktorí pracujú v reštaurácii. Jasné, čo sa týka skladovania, je to pre nich lepšie a jednoduchšie. Niektoré reštaurácie mali za deň málo ľudí, možno 5 – 6 stolov, a udržať potom suroviny v takýchto reštauráciách stojí veľa peňazí. Niektorí kuchári sú aj lenivejší, preto volia cestu polotovarov.