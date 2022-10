Sympatická moderátorka večerného spravodajstva televízie JOJ sa pripravuje na najkrajšiu rolu v živote ženy. Potvrdila to pre magazín Svet Evity. Lucia Barmošová (40) tak už nebude len tetou tínedžerky Paulínky, ktorá je dcérou jej sestry Kvetky Horváthovej, ale sama si prežije to, čo zažíva markizáčka.

So sestrou Kvetkou Horváthovou Zdroj: https://www.instagram.com/p/CIvYjViBBsm/

Na Lucke sa už začínajú tehotenské krivky črtať, no za moderátorskym pultíkom to až tak nevidno. Aj to je dôvod, prečo sa jej podarilo tak dlho tajiť tehotenstvo. "Áno, je to pravda som tehotná. S partnerom sa na naše bábätko veľmi tešíme. Nechali sme tomu voľný priebeh a sme vďační, že sa nám pošťastilo. Musím si zaklopať, nemala som žiadne nevoľnosti a cítim sa dobre," prezradila Lucia pre ženský časopis. Podľa týždenník Plus 7 dní, má byť otcom dieťatka blondínkin priateľ Dávid, ktorý má pracovať ako policajt v Bratislave. Lucke srdečne blahoželáme.