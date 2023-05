Štáb filmu Muž, ktorý stál v ceste, hlboko zasiahla nečakaná smrť herca Dana Heribana (†43). Premiéru tak museli v Prahe zvládnuť aj bez neho a venovali mu minútu ticha, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Hercovi rodičia prišli podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ do Prahy o deň skôr, v stredu sa mali stretnúť so svojím synom, no prišla zdrvujúca správa.

Dano Heriban si vo filme, ktorý bude mať na Slovensku premiéru až v októbri, zahral svoju životnú úlohu - Alexandra Dubčeka (†70). Premiéry v pražskej Lucerne, ktorá sa konala v stredu, sa už, žiaľ, nedožil. Celá sála mu venovala minútu ticha.

Článok pokračuje na ďalšej strane. >>>