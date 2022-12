Obľúbení moderátori Veronika Ostrihoňová a Sajfa sa tešia z dvoch krásnych detí. K trojročnej dcére Sárke nedávno pribudol chlapček Šimon Koloman. Rodinka sa spolu snaží tráviť čo najviac času a pred pár týždňami si vychutnali aj dovolenku v zahraničí. Veronika zverejnila pár rozkošných záberov z Abu Dhabi. "Ťažká doba, viem, pre všetkých. Nechcem provokovať, iba sa podeliť o naše zážitky a vďačnosť. Dúfam, že je to OK. A želám pekný (alebo aspoň pokojný) víkend," zverila sa svojim sledovateľom. A zároveň sa podelila aj s milým odkazom pre synčeka, s ktorým sa odfotila na pláži. "Ukážeme Ti svet, Šimi. Zatiaľ taký, ktorý je síce pomerne umelý, ale relatívne blízko. 😊" FOTO nájdete v galérii.

Na ďalšom zábere pózovala Veronika sama. Odfotila sa v alternatívnom campuse New York University Abu Dhabi. "V deň boja za slobodu a demokraciu som v zahraničí. Vďaka, že môžem.

Deň pred ním sme sa stretli so skupinou Sloveniek a Slováka, ktorí študujú na @nyuabudhabi - to je alternatívny campus @nyuniversity, na ktorej som študovala ja a počas môjho štúdia vznikal. Decká sú talentované, šikovné, ambiciózne, študujú biológiu, politické vedy, psychológiu, uvedomujú si svoje privilégiá, makajú, a baví ich štúdium a život," napísala Veronika. Celý jej status nájdete na jej Instagrame.

Veronika mala na sebe rifľové šortky, bielu blúzku a ľahký kardigán. S nežným líčením a rozpustenými vlasmi pôsobila oddýchnuto a dievčensky. Nikto by netipoval, že má dve deti, vyzerala ako tínedžerka! Sajfa má doma sexi ženu, pozrite si ju v GALÉRII!