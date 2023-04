Obľúbená herečka Táňa Pauhofová je mamičkou už šesť mesiacov. Hoci si svoje súkromie vždy strážila, sem - tam poteší fanúšikov na svojom Instagrame aj fotkami malej Míly. To, čo na nich vidno, vždy chytí za srdce.

Nielenže Míla krásne rastie a prosperuje, ale aj jej mamička vyzerá pri nej ešte krajšie, ako predtým. Na nedávnej fotke, ktorú Táňa zverejnila, je so svojou malou princezničkou.

Z fotky nespustíte oči, Míla je totiž neskutočne rozkošné bábätko a zároveň si hneď všimnete, ako sa na ňu Táňa zaľúbene pozerá. Materstvo jej veľmi pristane a doslova žiari a všimli si to aj komentujúci: „Ste veľmi krásna hlavne dušou a nádherné bábätko prajem vám obom do života len to najlepšie a hlavne zdravie,“ stojí v jednom komentári. A v ďalšom: „Materstvo jej pristane 🙃.“ Alebo aj: „Krásna mamina aj bábo.“ A takýchto komentárov je pri príspevku oveľa viac. Nečudo, tento záber vás rozcíti, pretože zachytáva obrovské množstvo materinskej lásky. Veď posúďte samé, fotku nájdete v našej galérii.