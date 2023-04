Pavlína Pořízková oslávila 9. apríla 58 rokov a všetkým vytrela zrak. Americká supermodelka českého pôvodu má za sebou naozaj pohnuté detstvo. Po okupácii Československa sovietskou armádou jej rodičia utiekli do zahraničia, pričom svoju malú dcérku nechali v starostlivosti starých rodičov. Plán bol si dieťatko vypýtať neskôr, čo však sovietský okupanti nedovolili. Jej mama to nehodlala nechať len tak a na čierno sa ako údajná manželka pilota lietadla prepravila do Československa. Tu ju ale zatkli a tak musela ostať ešte tri roky, kým sa jej tlakom zahraničia podarilo dostať aj s dcérkou a maličkým synčekom (počas cesty za dcérkou už bola tehotná) k manželovi.