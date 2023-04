Petranine bývanie je rovnako extravagantné a neprehliadnuteľné ako ona sama. Obľúbená youtuberka a hviezdička reality šou býva v priestrannom byte a pri pohľade na zábery z neho je jasné, že miluje kvety a útulné prostredie. Petrana sa so zábermi zo svojho súkromia rada podelí na svojom Instagrame a tak z času na čas videť niečo z jej hniezdočka.

Petrana býva v modernom byte v ktorom má stenu, ktorá pôsobí holým dojmom. Do oka vám udrie aj to, že je milovníčkou izboviek, ktorý má doma naozaj veľmi veľa. Izbové rastliny v interiéri vyzerajú naozaj štýlovo a sú aj zdraviu prospešné. Hviezda reality šou má doma aj krásne zrkadlo so štýlovým rámom a celkový dojem z jej bytu je príjemný a moderný, o čom napísal aj portál Lepšie bývanie.