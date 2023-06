Takmer osem rokov po ich „rozchode“ bolo medzi touto kedysi zábavnou dvojicou úplné ticho. Nedialo sa nič. Števo bol z toho smutný. Miro s nikým nekomunikoval, a keď, tak len cez esemesky. No potom sa ľady pohli a obaja sa ocitli v niekoľkých spoločných projektoch. Zlepšil sa následne ich súkromný vzťah? Otázky typu, ako to je medzi ním a Mirom Nogom dostáva Števo Skrúcaný často. Vždy sa snažil odpovedať diplomaticky, ale prejavil aj smútok z toho, že sa to medzi ním a Mirom pokafralo. „Nie však v súkromí. O politickú satiru, ktorú sme spolu robili, jednoducho prestal byť záujem,“ vysvetľoval čerstvo po rozpade ich spoločných projektov. Števo však mal snahu vymyslieť niečo nové, snažil sa presadiť aj v nových šoubiznisových podmienkach, no Miro nie! „Prestal komunikovať. Iba odpisoval na esemesky, nedvíhal telefóny, ani nezavolal naspäť. Žil si v takom svojom svete. My sme medzi sebou nemali nikdy žiadne osobné konflitky, preto mi to bolo ľúto. Na druhej strane, nikdy sme neboli ani v súkromí nejakí veľkí kamaráti, ktorí by spolu podnikali všetko možné,“ spomenul kedysi v médiách Števo Skrúcaný.

Čo bolo, bolo… Teraz je všetko inak

V roku 2012 sa však ľady pohli a Miro sa začal postupne objavovať v rôznych projektoch. Aj po boku Števa Skrúcaného. „Mám z toho veľkú radosť,“ tešil sa úprimne Števo. Aj keď to vtedy vyzeralo nádejne a ich fanúšikovia dúfali, že sa opäť dajú ako dvojica dokopy, nestalo sa tak. „Mal som nápad oprášiť naše šou, pesničky, iné veci. Niečo sa aj podarilo, niečo nie – nevadí. Miro si žije svoj súkromný život, ja to rešpektujem, prajem mu všetko dobré a mám ho stále rád. Rozumieme si, nie sme pohnevaní. Keď je dôvod, tak spolu komunikujeme. Ja mám teraz tiež viac starostí aj radostí s malou Elou, takže je všetko v poriadku,“ potvrdil Števo, ako to teraz medzi ním a Mirom Nogom je. Návrat „starého“ Mira a Števa však definitívne vylúčil.

