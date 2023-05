V poslednej epizóde šou Ruža pre nevestu sa strhla neskutočná dráma. Dievčatá si doslova skočili do vlasov a tak sa pohádali, že jedna za druhou chceli súťaž rovno opustiť. Tomáš z nich bol celý zúfalý, nevedel, ktorú skôr utešiť a možno v duchu zapochyboval o svojich rozhodnutiach.

Zostávajúce súťažiace - Mirka, Petrana, Terka a Priscilla rozpútali také peklo, že nádejný ženích sa len bezmocne chytal za hlavu. Najskôr vďaka intrigám vyštvali zo súťaže Virgíniu a potom pokračovali v hádkach až do ceremoniálu ruží. Medzitým sa stihli aj opiť, Petrana sa pokúsila vlepiť Tomášovi vášnivý francuzák, ale on jej bozk stopol a obrátil to na takmer priateľskú pusu... Dievčatá ich zbližovanie videli, urazili sa a hádky nemali konca.

Konflikty, ktoré počas svojho súťaženia vyrábala už vypadnutá sexi Marcela, boli v porovnaní s touto aktuálnou drámou len ľahkým osviežením šou. A keby Tomáš zbadal Marcelu na TEJTO FOTKE, možno by svoje rozhodnutie o jej vyradení z hry minimálne ešte raz zvážil.

Marcela na čiernobielej FOTO na svojom Instagrame pózuje v reštaurácii, má rozpustené vlnité vlasy, dokonalý mejkap a hoci si opäť dala na seba vyzývavé šaty s mega dekoltom, ako sme pri nej už zvyknutí (a tiež upozornila aj na svoje početné tetovania), na zábere pôsobí oveľa zrelšie ako v šou - a je neskutočne sexi. Ako BOHYŇA!