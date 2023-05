Sabina na svojom Instagrame často teší fanúšikov odvážnymi fotkami v spodnej bielizni. Čo však na jej profile absentuje, sú práve fotky s jej novou láskou Machom, ako ho všetci familiárne prezývajú. Párik sa spolu ruka v ruke objavil na boxerskom galavečere Fight Night Challenge v Trnave, kde sa kráska rozrozprávala pre denník Plus JEDEN DEŇ. „Objavila som v sebe novú lásku k bojovým športom. Je to pre mňa novinka, ale začína sa mi to páčiť. Našla som sa v tom," ocenila podujatie.

Brunetka priznala, že napriek novoobjavenej vášni sa najradšej zdržiava v pohodlí domova. „Nemáme s Machom potrebu chodiť často na verejnosť. Nechceme sa spolu ukazovať, nemáme to zapotreby,” ozrejmila a dodala: „Písali sa o mne nepekné veci, že som mala Macha ukradnúť. Nemôžem však povedať, že by ma to nejako vyslovene hnevalo. Ľudia si budú vždy vymýšľať a klebety tu budú takisto. Keď človek vie, že nespravil nič zlé, tak ho to mrzí, ale nejako extra to neriešim." Nakoniec priznala, že ona na veci vôbec netlačí a nechá všetko plynúť. „Ani s Machovou dcérkou Rumiou som sa ešte nestretla. Uvidíme, kedy a ako to bude," dodala Sabina.