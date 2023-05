Americká herečka Denise Richards (52) upútala vo francúzskom Cannes extravagantnými šatami. Ako píše ŽIVOT na svojom webe, stalo sa to na akcii, ktorá sa konala v rámci medzinárodného festivalu Canneseries na Annex Beach v Cannes, zvolila šaty s vysokým rozparkom.

Denise Richards Zdroj: Getty Images

Bývalá Bond girl si však neobliekla nohavičky a keď chcela zísť dolu schodmi, aby si šaty nepristúpila, nadvihla si ich. V tej chvíli odhalila naozaj všetko a prítomným ukázala svoj rozkrok. Fotografi tento moment dôsledne zaznamenali. Zísť zo schodov jej pomáhal herec a filmový producent Robert Gillings.



Herečka Denise Richards v roku 2002 Zdroj: Getty Images

Denise Richards je americká herečka a bývalá modelka. Svoju kariéru začala ako modelka a pracovala pre rôzne časopisy vrátane Playboya. Ako herečka debutovala v roku 1990 hosťovskou úlohou v televíznom programe "Life Goes On" a potom sa objavila v niekoľkých filmoch. Preslávila sa koncom 90. rokov, keď sa objavila vo viacerých úspešných filmoch, ako napríklad "Wild Things," "Starship Troopers," a "The World Is Not Enough", kde hrala Bond girl. Hrala aj v televíznych seriáloch "Spin City" a "Two and a Half Men."

Charlie Sheen a Denise Richards, keď im to ešte klapalo. Zdroj: Getty Images

Okrem hereckej kariéry je Richardsová známa aj svojím osobným životom. V rokoch 2002 až 2006 bola vydatá za herca Charlieho Sheena, pár má spolu dve dcéry. Herečka si v roku 2011 adoptovala aj tretiu dcéru Eloise.