Roman Pomajba má doma poriadny babinec. Je z neho štvornásobný otec, má tri dcéry - Vivien, Noemi a Timeu, ku ktorým pribudol jediný syn Eliot.

Vivien, jeho najstaršia dcéra, prednedávnom oslávila 15 rokov. Od svojho večne vysmiateho otca dostala perfektný narodeninový darček a to nie len taký hocijaký...

Hrdý otec zobral svoju krásnu dcéru na dovolenku k moru. Na svojom Instagreame zverejnil sériu fotografií, na ktorých je aj s Vivien, ku ktorej napísal so svojskou dávkou humoru: „Stará indiánska legenda hovorí, že každé dieťa po dovŕšení pätnástich rokov MUSÍ stráviť so svojím otcom viac ako týždeň osamote! Aby pochopilo tajomstvá mužského sveta a vedelo ako prežiť…v džungli." Vivien vyrástla do krásy a je vernou kópiou svojej mamy Petry.