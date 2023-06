Speváčka Dominika Stará (29) prežíva to najkrajšie obdobie v živote. Má doma vysnívaného chlapčeka a čoskoro k nim do rodiny pribudne aj druhé bábätko!

Synček sa narodil v roku 2022 a dostal meno po otcovi. Dominika sa za Michala vydala v roku 2021. Mladá dvojica mala svadbu hneď dvakrát. Najskôr začiatkom roka s malým počtom hostí kvôli pandémii a neskôr v máji si zaľúbenci dopriali ešte aj poriadnu veselicu. Čoskoro sa im narodil vytúžený synček a dnes sa už všetci spolu tešia z Dominikinho druhého tehotenstva.

Dominika Stará Zdroj: EMIL VAŠKO

Dominika sa na svojom Instagrame pochválila krásnym záberom v bielych šatách. Bruško sa jej už zaokrúhľuje a dokonca svojim followerom prezradila aj pohlavie bábätka. Bude to dievčatko! FOTO v šatách nájdete tu >>>

Dominika so svojimi dvoma chlapmi a s dcérkou v brušku vyrazila aj na dovolenku k moru. V Grécku si spolu užili nádherné chvíle, o ktoré sa speváčka podelila aj s followermi na svojom Instagrame. Nechýbajú krásne zábery pri mori ani fotky v plavkách s rastúcim bruškom. Vystriedala ich aj tri! Dominike aj druhé tehotenstvo veľmi pristane a stále vyzerá ako také dievčatko. "Šiesty mesiac s tebou, princezná naša. 🤰🏼 Ani sa mi nechce veriť, že za chvíľu sme v 3. trimestri. 🎀 Tentokrát to letí nejak príliš rýchlo, 🥹" napísala Dominika.

V rozhovore pre Nový Čas pre ženy prezradila o svojom rodičovstve aj druhom tehotenstve veľa zaujímavostí.

Ako zmenilo materstvo váš život?

Otočilo ho o 180 stupňov. Keď sa dieťa narodí, akákoľvek sebeckosť ide prirodzene bokom, ale matky by nemali zabúdať na seba, lebo spokojná mamička znamená spokojné bábo. Keď som bola z niečoho nervózna alebo smutná, malý bol viac plačlivý. Prvé, na čo myslím, keď otvorím oči, je, že ho konečne uvidím. Večer, keď ho uložím, som celá šťastná, že je päť minút ticho, no potom si poviem, nech už sa zobudí, lebo ráno je taký milený. (Smiech.) Aktuálne je pre mňa najväčšia výhra, keď môžeme ísť spolu na ihrisko. Bežné veci, ako kúpiť si oblečenie, mi už neprinášajú žiadnu radosť. Naše osobné potreby idú trochu do úzadia, ale myslím si, že popri tom všetkom, čo musí mamička zvládať, si zaslúži čas pre seba.

Ako sa pripravujete na druhé dieťa?

Popravde nemám čas uvedomovať si to, čo ma trošku mrzí. Pri Miškovi som si písala tehotenský denník. Každý deň som si uvedomovala, že malý tam je, som jeho domovom, ako sa hýbe… Teraz niekedy, keď si večer ľahnem pred televízor a malý už spinká, si pohladkám bruško a poviem si: „No a prešiel ďalší deň a sme bližšie k nášmu stretnutiu.“ (Úsmev.) Myslím si, že je to prirodzené pri druhom dieťati. Mama mi hovorila, že ona sa aj hanbí, ale z tehotenstva s mojím bratom si nič nepamätá, iba že pribrala 10 kíl. Novorodenecký plač mi nechýba, predsa len, Miško je už iný. Na druhej strane je to malé, chutné, bezbranné. Tento môj ma teraz vyšklbe za vlasy, vybije, vyštípe a to malé bábo mi to nespraví, len ma ľúbi. (Smiech.)

Ako reagoval manžel na druhé tehotenstvo?

Pri prvom tehotenstve som bola u rodičov a myslela som si, že som sama, keď som si robila test. Ale brat bol doma a počul ma zvriesknuť, vyletel z izby a ako prvý sa dozvedel, že čakáme bábätko. Teraz, keď mi meškala menštruácia, u nás v dedine nemali test. Hovorím si, manžel je doma, keď vezmem auto a pôjdem niekam, bude mu to zvláštne. Zavolala som bratovi. (Smiech.) Priniesol mi test a znova vedel ako prvý. Šla som kúpiť papučky, do nich som vložila test, dala som ich do taštičky aj s obálkou, kde som napísala október 2023. Ako otvoril obálku, bolo vidieť, že ráta mesiace a zrazu mu blikla žiarovka: „Viem, čo sa deje.“ Bez toho, aby vytiahol papučky. Bol veľmi rád. V januári sme si povedali, že tomu necháme voľnú cestu. A vo februári som už mala pozitívny tehotenský test. (Smiech.) Bol prekvapený, že je taký šikovný.