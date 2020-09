To, že sa o seba Dominika Mirgová príkladne stará, je azda všetkým jasné. Veď, za posledný rok či dva poriadne schudla, dala si urobiť prsia a aj upravila štýl obliekania. Musíme teda uznať, že jej to naozaj pristane. Dominika však nie je jediná, komu to u nich v domácnosti svedčí.