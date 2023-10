Sláva dcéra ešte slávnejšieho otca Zuzana Kronerová kedysi dávno, keď bola ešte dieťa, snívala o tom, že raz bude kaderníčkou. Veľmi ju totiž bavilo stále upravovať nielen sebe, ale aj svojim bábikám vlasy. Natáčať ich, zapletať, skrátka, stále sa v nich piplať. Lenže chúťky na toto remeslo ju prešli, keď trošku povyrástla. Zistila totiž jednu zásadnú vec:

„Z toho natáčania vlasov ma strašne začali bolieť ruky,“ potvrdila samotná herečka s úsmevom. A keďže to jej veľmi vadilo, rozhodla sa dobrovoľne svojej vytúženej profesie vzdať a radšej kráčať v otcových šľapajách. No ešte šťastie, že sa tak stalo, veď to by bola večná škoda, aby takáto talentovaná umelkyňa skončila v kaderníctve, hoc i tá práca je atraktívna…