Monika Hilmerová s manželom a dvomi deťmi žijú v rakúskom Hainburgu už niekoľko rokov. A doma majú skutočnú oázu pokoja. V nedeľu ráno, predtým ako herečka išla na divadelné predstavenie, si ešte užila dokonalé raňajky vo svojej záhrade, píše Pluska. „Milujem letné raňajky na terase,” napísala k fotke.

FOTO nájdete v galérii.

V rozhovore pre Nový Čas pre ženy Monika prezradila, ako najradšej relaxuje:

Podľa fotiek na Instagrame nie ste len typ rekreačného dovolenkára, ale máte rada aktívny oddych. Ako najradšej čerpáte energiu?

– Keď už sú tie baterky naozaj vybité, tak sa potrebujem v noci dobre vyspať. (Smiech.) Nemám nejaké špeciálne nabíjanie bateriek. Rada relaxujem v prírode. Oddych je, aj keď nepracujem 12 či viac hodín denne. Skrátka, keď si môžem dopriať deň voľna, vtedy tú energiu čerpám. Nemám automaticky voľné víkendy, herci často pracujú aj cez víkendy, sviatky, Vianoce či na Silvestra. Keď nie som unavená, tak vyhľadávam aj aktívny oddych ako turistiku, bicyklovanie, lyžovanie...

Oddychujete aj pri varení a pečení alebo to beriete ako nutnosť?

– Za oddych to nepovažujem, ale robím to rada. Varenie ma baví a teší ma, keď navarí Jaro, lebo varí vynikajúco, a to všelijaké kulinárske recepty. Musíme variť takmer každý deň, keďže naše deti sa nestravujú v škole, ale nie je to pre mňa nutné zlo, obaja to robíme radi.

S manželom ste toho celkom dosť precestovali. Ktorá destinácia bola pre vás zatiaľ tá naj?

– Nedelím to na superlatívy, že „naj“, nemám to v sebe. Či ideme len na malý výlet kamsi za roh, všade sa dá nájsť nejaké krásne miesto. Ale veľmi sa nám v lete páči napríklad v Španielsku alebo nám veľmi učarovalo Nórsko. Máme zopár takých krajín, kam by sme radi vycestovali, keď budeme môcť. Napríklad Japonsko, Vietnam, Kanada... Celý svet by som rada videla, ale to sa, samozrejme, nedá. Čo sa niekedy podarí, z toho sa teším. (Úsmev.)

Monika Hilmerová Zdroj: Emil Vasko

S manželom a deťmi pôsobíte ako harmonická a krásna rodina. Ktoré hodnoty učíte Zarku a Lea?

– Učíme ich, čo sú skutočné hodnoty. A to vidia aj z toho, ako žijeme, správame sa alebo o čo sa snažíme. Dúfame a veríme, že z nich vychováme slušných, vyrovnaných, dobrých a múdrych ľudí. Skrátka, snažíme sa ich vychovávať najlepšie, ako vieme. (Úsmev.)

S manželom spolu žijete šťastne. Recept na šťastné manželstvo si od vás pýtať nebudem...

– To som rada, lebo si ho pýta každý. Neviem, tak 10 deka trpezlivosti, 12 deka neviem čoho... (Smiech.) Každý vzťah je iný a každý si ten recept musí nejako ochutiť sám, ako on potrebuje. A je úžasné, ak stretnete toho, kto to cíti tak ako vy, a ten vzťah a vzájomnú lásku budujete spoločne.