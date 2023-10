Janko má manželku Janku. Brali sa presne 14. októbra v roku 2006. Ťahajú to teda spolu už pekných 17 rokov. Sľúbili si, že zostanú spolu v dobrom aj v zlom a zatiaľ svoj sľub poctivo dodržiavajú, aj keď to vraj medzi nimi zase nie je až také ružové. V prípade Janka ide o jeho druhú manželku. S tou prvou sa rozviedol, hoc mali spolu tri deti. Z tých sú už dospeláci a Janko sa už dokonca teší aj z jedného vnúčika menom Noel. Rovnako má z neho radosť aj Janka, s ktorou plánuje zostarnúť. Chcete malého drobca vidieť? Pozrite si GALÉRIU.

Aj keď to medzi nimi občas škrípe, dokážu sa vždy relatívne rýchlo udobriť. Ak sa povadia a zostane po hádke tichá domácnosť, zvyčajne ľady prelomí Jankova zákonitá. Jankovi totiž mlčanie istým spôsobom aj vyhovuje. A aj keď chlapi, ale aj ženy po rozvodoch zvyčajne tvrdia, že by sa ďalší krát neoženili či nevydali, Janko je v tomto iný. Ak by mu to totiž teoreticky nevyšlo ani s Jankou, tretiu svadbu s inou ženou nevylučuje. „Človek by nemal byť sám. Vo dvojici sa to všetko ťahá ľahšie,“ dodal s úsmevom.