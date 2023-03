Marcel Nemec, ktorý sa viac ako rok pasoval so zákernou chorobou, si môže konečne vydýchnuť. Boj, ktorý s rakovinou zvádzal, je, zdá sa, na konci. S úžasnou správnou sa podelil so svojimi priaznivcami a priateľmi na instagrame.



"Moji milí, pred pár dňami som sa dozvedel správu môjho života, ktorú doteraz spracuvávam. Po 14-tich mesiacoch liečby sa sila mojej rakovinky zmenila z čísla 10 na číslo 0 a moji votrelci zmizli. Stal sa zázrák! Na teraz moja rakovinka sladko spinká, tak ju nebudem rušiť. Ďakujem! A verte mi, moji milí, že ten nový čas, ktorý som dostal, využijem najlepšie ako viem! Ďakujem vám za podporu, energiu, ktorú som od vás dostal a stále dostávam, moji milí, že ste súčasťou tohto zázraku. Je dôležité sa nielen správne nastaviť, no aj vytrvať. A to by bez vašej podpory bolo oveľa náročnejšie. Majte krásny život moji milí, mám vás rád," napísal dojatý a šťastný Marcel.