Nedávny rozchod Daniely a herca Victora Ibaru nikto nečakal, keďže sa obaja tešili na príchod ich prvého spoločného dieťatka. Daniela už má trojročnú dcérku Lindu s futbalistom Stanislavom Lobotkom, no pre Victora to malo byť prvé dieťa. Ich vzťah mal veľmi rýchly spád. Daniela otehotnela hneď na začiatku ich randenia, no vyzerali veľmi zamilovane, a tak bol ich rozchod veľkým šokom. Ibara sa totiž s Danielou rozišiel cez telefón a ona z toho bola zdrvená, o čom napísal aj portál Wanda.sk.

Na 8. kolo šou Let´s Dance prišla Daniela Nízlová s hercom Victorom Ibarom. Zdroj: archív D.N.

Daniele je v týchto ťažkých časoch veľkou oporou jej rodina a dcérka Linda. Victor po rozchode na svojom Instagrame zverejňuje šťastné a usmiate fotky, akoby sa nič nestalo. Najnovšie zverejnil záber so svojou sestrou, na ktorom sa usmieva od ucha k uchu. "Konečne s mojou sis,", napísal k nemu.