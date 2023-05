Herci z legendárnej Hornej Dolnej boli ako jedna veľká rodina. Pre Plus JEDEN DEŇ to potvrdil aj herec Matej Landl (59), ktorého náhla smrť Dana Heribana († 43) tiež mimoriadne zasiahla.

Spolu s Danom totiž 8 rokov točili obľúbený seriál. A obaja herci boli spolu dokonca dva dni pred Heribanovou smrťou, keď sa stretli v RTVS. Hereckí kolegovia Dana Heribana sú mimoriadne otrasení jeho náhlou smrťou. Medzi nich patrí aj Matej Landl.

„Bolo to skvelých 8 rokov úžasnej spolupráce kolegov, štábu a všetkých účinkujúcich. V Hornej Dolnej sme naozaj fungovali ako jedna rodina. Za tie roky sme sa tak zblížili, že vzniklo rodinné puto. O to je jeho odchod pre nás ťažší. Nevieme to spracovať, od rána si všetci voláme, píšeme a plačeme, spomíname na všetky veci, ktoré sme s ním prežili. Nesmierne tu bude chýbať," prezradil pre Plus JEDEN DEŇ Landl. >>>