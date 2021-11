Upiecť chrumkavé šťavnaté kura, ako majú v stánkoch na centrálnom trhovisku, si môžete aj doma. Stačí poznať túto fintu.

Prvý krok je pomalé rozmrazovanie

Najlepšie je čerstvé mäso, ale ak ho nemáte, siahnite do mrazničky. Vyberte kura, dajte ho v miske do chladničky a nechajte cez noc rozmraziť. Určite ho nedávajte rozmrazovať do mikrovlnky. Stratí všetku šťavu a bude bez chuti.

Kura v bábovkovej forme

A je tu finta, ako docieliť, že kura bude opečené zo všetkých strán rovnako. Vezmite bábovkovú formu a kura posaďte na stredný výčnelok. Najlepšie „biskupom“ , čo je trtáč, hore. Tá časť má viac tuku a tak bude pekne stekať po suchších častiach. Pod kožu vopchajte zopár kúskov masla a celé kura osoľte.

Ak robíte kura s plnkou, nezabudnite mu zviazať nohy, aby počas pečenia, keď zväčší svoj objem, nevytiekla z neho von. Kura uložte na rošt a ten do plechu. Bude chrumkavé zo všetkých strán a nemusíte ho počas pečenia otáčať. Najlepšie je, ak leží prsiami smerom hore, a to z dôvodu, že je tam viac mäsa a potrebuje viac tepla na prepečenie.

Ako upiecť chrumkavé kura? Použite pár trikov. Zdroj: Shutterstock

Pečte kratšie a intenzívne

Nepečte kura na nízkej teplote dlho, lebo bude vysušené. Radšej ho pečte 45 minút na 170 -180°C a posledných 15-20 minút zvýšte teplotu na 200-210 °C, aby sa koža opiekla.

Počas pečenia rúru neotvárajte, lebo teplota klesne a kura sa nebude piecť, ale dusiť. Taktiež ho nemusíte podlievať. Kura pustí šťavu a tá po ňom bude tiecť.

Ako zistiť, či je prepečené?

Radu s teplomerom vám ponúkať nebudem, keďže málokto má doma špeciálny teplomer. Stačí keď chytíte stehno a trochu ho potočíte. Ak sa začne mäso oddeľovať od kosti, máte hotovo.