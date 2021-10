Dobre prepečené

Kilogram mäsa treba piecť pri teplote 170 až 180 stupňov Celzia asi hodinu. To znamená, že kura bežnej veľkosti (1,2) kg vložíte do rozohriatej rúry a pečiete 60 minút. Dávajte pozor na príliš nízku teplotu, kura by sa dlhšie pieklo a vysušilo. Najlepšia poloha na pečenie je prsami otočenými nahor, pretože táto časť má viac mäsa a potrebuje viac tepla na prepečenie.

Skúška správnosti: Ak pichnete do najhrubšieho miesta medzi stehnom a prsami, nesmie vytekať krvavá šťava. Po narezaní sa musí mäso oddeľovať od kostí.

Zdroj: shutterstock

RADY:

Počas pečenia rúru neotvárajte, pretože teplota klesne a kura sa nebude piecť, ale dusiť.

Nemusíte podlievať. Kura pustí šťavu, ktorá po ňom bude stekať. Maximálne ho môžete touto šťavou poliať tesne pred a po dopečení.

Kura pečte 45 minút na 170 až 180 °C. Posledných 15-20 minút zvýšte teplotu na 200 až 210 °C, aby sa opiekla koža.