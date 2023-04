Zaujíma vás, čo sa bude diať s realitným trhom? Bývanie sa týka každého, či už máme, alebo nemáme kde bývať. Okrem toho, že ide o dobrú investíciu, niekedy je výhodnejšie zmeniť bývanie, vymeniť staršie za novšie alebo urobiť iný obchod. Tak čo nás ešte čaká? Aké sú prognózy?

Ceny sa zastavili

Časy, keď si predávajúci v Bratislave mohli dovoliť pýtať za starý neprerobený panelákový byt viac ako 200-tisíc eur, sa pravdepodobne tento rok skončia. Vývoj cien v októbri a novembri ukazuje, že cenový rast starších bytov sa zastavil, ukazuje to najnovšia analýza spoločnosti Bencont Investments. O koľko by mohli zlacnieť staršie byty, bude závisieť od konkrétnej lokality, ale aj od ich energetickej efektívnosti. V prípade nových bytov bude pôsobiť aj rast cien stavebných materiálov, čím sa ich cena môže zvýšiť.

Ceny budú stagnovať, ale nájmy budú rásť. Zdroj: Shutterstock

A čo nájmy?

Keďže dopyt po nájmoch stále rastie, rastú aj ceny nájmov. Inak to nebude ani v budúcnosti. Okrem toho bude pretrvávať obmedzená ponuka nájomného bývania, najmä v hlavnom meste. Nedostatok nových nájomných bytov je dôsledkom toho, že developeri preferujú stavbu bytov na predaj. Zároveň dôjde k snahe prenajímateľov pretaviť infláciu aj vyššie ceny energií do cien nájomného bývania. To všetko sa odrazí na vyššej cene nájomného.

Čo sa oplatí

Developeri už vlani začínali ponúkať rôzne bonusy či benefity, aby byty rýchlejšie predali. Tento trend bude pokračovať, lebo dopyt po nákupe nových bytov sa znížil. Takým benefitom môže byť napríklad parkovacie státie alebo pivničná kobka v cene bytu. Kupujúci tak môže ušetriť niekoľko tisíc eur. Výška benefitov závisí aj od toho, ako ďaleko sa daný projekt nachádza od kolaudácie a koľko percent bytov je už vypredaných.

K novému bytu môžete dostať v cene aj garáž. Developeri tak chcú získať kupujúcich. Zdroj: Shutterstock

Na čom bude dôraz

Jednoznačným trendom bude dôraz na udržateľnosť a energetickú efektívnosť stavieb. A bude ešte stúpať. Zákazníci sa sústredia na dizajn a zelené prvky. A bude pokračovať trend výstavby menších bytov. Bude sa to prejavovať vo zvýšenom podiele 1- a 2-izbových bytov aj vo výstavbe kompaktnejších bytov, ako napríklad dvojizbové byty pod 50 štvorcových metrov alebo trojizbové byty pod 65 štvorcových metrov.