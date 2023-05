Horná polička

Na hornom poschodí chladničky je teplota vyššia ako na ostatných. Práve preto je najvhodnejšie na umiestnenie už uvarených jedál, ktoré by ste mali čo najskôr skonzumovať.

Stredná polička

Tá je ako stvorená na uloženie mäsových a mliečnych výrobkov. Napríklad paštét, uvareného mäsa, šunky či iných údenín. Patrí tam aj maslo, plátkové alebo topené syry a jogurty. Je však veľmi dôležité, aby rozdielne druhy potravín boli od seba starostlivo oddelené, a to napríklad tak, že jednotlivé druhy poukladáte do špeciálnych boxov na potraviny. Výhodou takýchto boxov je aj to, že tam produkty vydržia dlhšie čerstvé a zároveň zabránite rozšíreniu pachov po celej chladničke. Špecifické sú vajcia. Tie by sa mali skladovať v zadnej časti chladničky, kde je teplota ako-tak stabilná. Dvierka sa totiž často otvárajú.

Spodná polička

V spodnej časti chladničky je obvykle najchladnejšie, preto je ideálna pre čerstvé mäso a ryby, z ktorých plánujete variť. Dbajte na to, aby boli dobre oddelené od ostatného jedla a nedošlo ku kontaminácii.

Spodné zásuvky

Úplne dole v chladničke sú zásuvky, kde je teplota miernejšia. Tam sa hodí ovocie a zelenina. Nedávajte do nich však exotické ovocie ako napríklad banány, mango, melóny, citrusy alebo ananás, ale ani niektoré druhy zeleniny, ako sú zemiaky, paradajky, cibuľa či cesnak. Určite budú chutnejšie, keď ich nebudete vystavovať až zbytočne nízkym teplotám.

Dvere chladničky

Priehradky vo dverách sú najteplejším miestom a podľa toho treba ukladať potraviny na uskladnenie. Úplne dole môžu byť nápoje, ako sú džúsy, minerálne vody, ale aj mlieko, pivo či víno. Do priehradiek vyššie možno umiestniť džemy alebo marmelády. Uložiť tu môžeme aj kečup s horčicou a ďalšie ochucovadlá.